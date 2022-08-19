Süleyman Soylu'dan sığınmacı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu ve "517 bin Suriyeli şu ana kadar gönüllü geri döndü, 120 bin Suriyeli seçmen var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu, katıldığı programda Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Suriyeliler içerisinden bir provokasyon oluşturabilirler mi, kesinlikle olamaz"

"Cumhurbaşkanımız bir ifadede bulundu, 'Cerablus, Azez, El-Bab, Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde 1 milyon kişinin dönüşünü temin edecek adımlar atacağız.' dedi. Ertesi günden itibaren havan atmaya başladılar öbür taraftan.

Yani burada her hamleyi gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de bir provokasyon yapabilirler mi? Güvenlik açısından bana göre Cumhuriyet tarihinin en güçlü zamanındayız. Atak yemeyiz anlamına gelir mi, büyük konuşmamak lazım.

Türkiye içerisinde geçmiş izlerden kalan birtakım denemelere girebilirler ama hemen gereğini yerine getirme kabiliyetine haiziz. Suriyeliler içerisinden bir provokasyon oluşturabilirler mi? Böyle bir şey olmaz, kesinlikle olamaz.

Etniklik üzerinden, aynı zamanda ırkçılık üzerinden oluşan meselelerin bir insanlık yoksunluğu olduğunu düşünüyorum. Bizim milletimizin böyle bir medeniyeti yok. Onun için yaklaşık 11 yıldır biz Suriyelilerle birlikte bir kardeşlik mutabakatının nasıl olabileceğini dünyaya göstermiştir.

"517 bin Suriyeli şu ana kadar gönüllü geri döndü"

Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşimiz var. 3 milyon 222 bin mülteci var. 1 milyon 400 bin de ikametli var. 517 bin Suriyeli şu ana kadar gönüllü geri döndü.





"1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü temin edebilme hazırlığındayız"

Güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşün altyapısını da hazırlıyoruz. 1 milyon 20 bin kişiye sosyal uyum eğitimi verildi. İdlib'de 62 bin briket ev kurduk, yıl sonunda 100 bin 800 eve ulaşacağız. Briket evlerimizi özellikle bağışlarla yapıyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde ayrıca 6 bin 600 konutun yapımına başladık. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü temin edebilme hazırlığındayız. Suriye'nin kuzeyinde 200 binden fazla konut yapacağız.

"Sığınmacılar 'Güvenli bir dönüş söz konusu olursa biz ülkemize dönmek istiyoruz.' diyor"

Türkiye'de Afgan, Pakistan, Uygur Türkü, Ahıska, Suriyeli, Mısır'dan gelenler, Libya, Lübnan, yani kim varsa devlet olarak bunlarla temas halindeyiz. Gerek eğitim gerek diğer hizmetler vesilesiyle temas halindeyiz. Hem de bunların oluşturduğu sivil toplum örgütleriyle hep temas halindeyiz.

Dünya da bu işi böyle yürütüyor. Aylardan beri bunun toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Kim gider, bunun şartları nasıl olur? Burada da bir sistem kuruldu. Zannediyorum bu yılın sonu itibariyle gidiş başlayacak. Araştırmalara göre yüzde 70 'Güvenli bir dönüş söz konusu olursa biz ülkemize dönmek istiyoruz.' diyor.

"120 bin Suriyeli seçmen var"

Zaten seçmen bilgileri doğum yeri itibariyle bütün siyasi partilere beş yılda iki defa veriliyor. Bu bilgilerde istediğiniz veri madenciliğini yapabilirsiniz. Sanki bu yeni bir şeymiş gibi 'Ben YSK'dan çok daha fazla bilgiye sahibim'. diyor.

'YSK'dan çok bilgi var.' deniyorsa suç işleniyor demektir. 120 bin Suriyeli seçmen var. Bunlar kimler? Çok kriterimiz var. Mühendisi, mimarı, doktoru, iyi öğrencisi, sigortalı çalışanı var.

Yani bir ara bir şikayet vardı ya, en iyilerini alıp Avrupa'ya götürüyorlar diye. Türkiye bir çadır devleti değildir. İlk kez de vatandaş yapmıyor. Vatandaş yapmasının kriterleri var, güvenlik soruşturması var, safahatları var. Bunlar da kanunla belirlenmiştir.

"104 bin Ahıska Türkü de vatandaş yapıldı"

Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini, 92 bini çocuk, reşit değil yani. Geri kalanı 120 bini de 60 küsur bini erkek 55 küsur bini kadın bu kadar. 104 bin Ahıska Türkü de vatandaş yapıldı.

"Suriyelilerin yüzde 60'ı 70'i geri dönecek"

Suriyelilerin yüzde 60'ı 70'i geri dönecek. Peki Türkiye gittikçe yaşlanıyor mu gençleşiyor mu? Ortanca yaş nüfusu artan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Avrupa, Doğu Avrupa'dan geç nüfus transfer ediyor mu, ediyor.

Doğu Avrupa'nın genç nüfusunu emiyor Almanya ve Fransa. Suriye ve hatta Afganistan'dan gelenleri seçerek alıp çalıştırıyor. Peki Türkiye'ye bugün gelenlerin sadece külfetleri mi var, hiçbir nimetleri yok mu? Ekonomimize sağladıkları bir katkı yok mu? Bunu iş insanları söylemiyorlar, söyleyemeyecekler."