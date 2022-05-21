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    Süleyman Soylu'dan Şırnak paylaşımı

    Bakan Süleyman Soylu, Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup'la ilgili paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 15:13
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    Süleyman Soylu'dan Şırnak paylaşımı

    Kahraman Türk askerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'dan temizlenen Şırnak, etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

    Huzur ve güvenliğin hakim olduğu bölgede 16 Mayıs günü Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası başladı.

    Farklı ülkelerden 81 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada raket sesleri yankılanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    "Önce ses değişir sonra renk ve huzur gelir"

    Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabında turnuvaya ait bir götüntüye yer verdi.

    Bakan Soylu paylaşımına ise şu notu ekledi:

    "Önce ses değişir, sonra renk gelir… Huzur gelir…"

    Süleyman Soylu'dan Şırnak paylaşımı

    Süleyman Soylu dan Şırnak paylaşımı #1

    Süleyman Soylu dan Şırnak paylaşımı #2


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