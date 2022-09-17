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    Süleyman Soylu'dan Suriye'ye yardım açıklaması

    Suriye'ye en çok yardımın Türkiye'den gittiğini vurgulayan Bakan Soylu, ABD'nin Angeline Jolie'yi Suriye'ye göndererek yalnızca gövde gösterisi yaptığını vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 13:24
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    Süleyman Soylu'dan Suriye'ye yardım açıklaması

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'ndeki Açık Basketbol Sahası'nda gerçekleştirilen gençlik buluşmasına katıldı.

    Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ve hayatını kaybeden insanlara dikkat çekti.

    Bu bölgeye en çok yardımın Türkiye'den gittiğini vurgulayan Bakan Soylu, ABD'nin Angeline Jolie'yi Suriye'ye göndererek yalnızca gövde gösterisi yaptığını açıkladı.

    Süleyman Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

    "Fotoğraf çektirip vicdanlarını temizliyorlar"

    "Bu kadar çocuk öldürüldü. Angelina Jolie'yi oraya gönderiyorlar, bir fotoğraf çektiriyorlar kampta, ondan sonra kendi vicdanlarını temizliyorlar. 'Biz yardım ettik' diyorlar. Oraya da yardım eden, en çok yardım eden bir tek millet var o da bu büyük millet. İnanın ki orada küçük çocuklar var. Sadece 4 milyon insan İdlib'de yaşıyor.

    Süleyman Soylu dan Suriye ye yardım açıklaması #1

    "75 bin briket ev yaptık"

    Bizim yaptığımız briket evler olmasa çadırlarda yaşayacaklar kış, yaz. Şu ana kadar 75 bin briket evi tamamladık. Cumhurbaşkanımızın talimatıydı.

    Süleyman Soylu'dan Suriye'ye yardım açıklaması VİDEO


    "Yine bu millet, başka kimse değil"

    Yine bu millet yaptı. Başka kimse değil. Peki orada olan olmazsa ne yapacaklar? Türkiye'ye gelecekler değil mi? Biz hem sınırlarımızı zorlamasınlar hem de orada daha insani yaşasınlar diye esas itibariyle onları orada tutmaya çalışıyoruz."

    Süleyman Soylu dan Suriye ye yardım açıklaması #2


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