İçişleri Bakanı Soylu, dün akşam saatlerinde cuma günü ibadete açılan camiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma namazı kılınarak açılan Taksim Camii çok sayıda kişinin akınına uğruyor.

Camiye gelen kişiler tek tek polisin üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor.

BAKAN SOYLU'DAN ZİYARET

Dün akşam saatlerinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Camii'ne ziyaret gerçekleştirdi. Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi.

Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi. Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Süleyman Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı.

Süleyman Soylu'dan Taksim Camii'ne ziyaret ViDEO