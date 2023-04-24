Süleyman Soylu'dan terörden temizlenen Hakkari paylaşımı Kahramanların, büyük bir mücadele ile dağlarını teröristlerden temizlediği Hakkari, artık bir kayak merkezi… Bir zamanlar annelerin feryatlarının inlediği yerler, şimdi çocukların sevinç çığlıklarıyla neşeleniyor.

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Bir zamanlar dağlarında teröristlerin kamp kurduğu Hakkari, terörden arındırıldı.

Evladını vatan topraklarını korumaya gönderen aileler, artık o bölgeden acı haberler almıyor.

Mehmetçik, inlerine girdiği teröristlerin tepesine tek tek çökerken, dün ağıtların yakıldığı şehirden, bugün kahkaha sesleri yükseliyor.

Sözünün eri Bakan Soylu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da büyük çabalarıyla Hakkari’de şimdi çocukların sevinç çığlıkları var.

Hakkari Kayak Merkezi’ni sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, izleyenlere derin bir “oh” çektirdi.

“20 bin çocuğumuza kayak öğreteceğiz” diyen Bakan Soylu, görüntülerle sözünün eri olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

"Eskiden ayakta duramıyorduk"

Minik bir Hakkarili kız çocuğunun “Eskiden ayakta duramıyorduk, şimdi kayağı öğrendik” ifadelerinin de yer aldığı videoda, Soylu’nun merkezin doluluğundan gururla bahsettiği de görüldü.

Bakan Soylu’nun binlerce beğeni alan paylaşımına yüzlerce de yorum yapıldı.