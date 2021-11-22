Süleyman Soylu'dan terörle mücadele sunumu yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki

TBMM'de terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Süleyman Soylu, bu sırada gülen CHP'li Engin Özkoç'a "Orada evlatlarımız şehit veriliyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler devam ediyor.

Bugün İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının 2022 bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği sırada CHP sıralarında gülüşmeler yükseldi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Soylu'nun anlattıkları karşısında gülmeye başladı.

Terörle mücadele sunumu yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki VİDEO

"ORADA ŞEHİT VERİYORUZ GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"

Bunun üzerine Bakan Soylu, Özkoç'a sert sözlerle cevap verdi.

Özkoç'a gevrek gevrek güldüğünü söyleyen Soylu, "Ben gülmüyorum beyfendi... Ben terörle mücadele yapıyorum. Sürekli oradan gülmeyin. El sallama, parmak sallama. Orada biz şehit veriyoruz.. Orada evlatlarımız şehit veriliyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun." dedi.

CHP'li Özkoç ise Bakan Soylu'ya, "Saçmalama, terbiyesizlik yapma. Sen kimsin. Sana ne. Akıllı ol." şeklinde cevap verdi.

"PKK'YA HER EVDEN OY İSTEDİĞİNİZİ UNUTMADIK"

Soylu da Özkoç'u, "PKK'ya her evden bir oy istediniz! Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi." sözleriyle hedef aldı.