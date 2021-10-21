Süleyman Soylu'dan Tunceli şehidi için başsağlığı mesajı

Süleyman Soylu'dan Tunceli şehidi için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-7 Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu için taziye mesajı yayınlayarak ailesine sabır diledi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın da katıldığı Eren-7 Operasyonu devam ediyor.

Operasyon kapsamında 2 hain PKK'lı teröris etkisiz hale getirildi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Tunceli'de düzenlenen operasyonda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Helikopterle getirildiği Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehadete ulaşan kahraman askerimiz Türkiye'yi yasa boğdu.

SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

Tortumlu'nun şehadet haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

Şehidin ailesine sabır dileyen Soylu paylaşımında, "Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü. Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.