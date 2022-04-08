Süleyman Soylu'dan Türk Polis Teşkilatı'na yıl dönümü mesajı

4-10 nisan tarihlerinde kutlanan Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümü bu sene de minnetle kutlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise polislere, 'İyi ki varsınız' paylaşımında bulundu.

10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın, bu sene 177'nci yılı kutlanıyor.

177 yıl önce 'Polis' adıyla kurulan teşkilatın görevleri, aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmişti. Teşkilat, yabancı elçiliklere ise yazıyla duyrulmuştu.

İç güvenlikten sorumlu olan devlet teşkilatı, yurdun dört bir yanında minnetle kutlanıyor.

Öğrencilerden polislere sürpriz

Bazı illerdeki öğrencilerin polislere olan hayranlığı ise yıl dönümü yaklaşırken renkli görüntüleri gündeme geldi.

155'i arayarak okulda kavga olduğunu söyleyen öğrencilerin, polisleri bayraklar ve İstiklal Marşı ile karşılaması, anlamlı günde birliğin beraberliğin ve minnetin göstergelerinden biri oldu.

Çeşitli siyasi isimler de bir araya gelerek Bayrak Marşı'nı okurken, şehitlik anıtlarına çelenk bırakıldı.

Süleyman Soylu'dan kutlama mesajı

Bu bağlamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"İyi ki varsınız"

Bakan Soylu'nun Twitter paylaşımı ise şu şekilde:

"Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız.Türkiye'nin nazar boncuğu Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında..."