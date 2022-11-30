Süleyman Soylu'dan Uygur Türklerine 'sınır dışı' tehdidine açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sarıyer'deki Çin Konsolosluğu önünde yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, konuyla ilgili tahkikatın başladığını belirtti.

Uygur Türkleri, Doğu Türkistan bölgesindeki baskılara dikkat çekmek için İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde eylem düzenledi.

Çin'deki ailelerinden haber alamadıklarını belirten grup, basın açıklaması yaparak seslerini duyurmak istedi.

Protestoya izin verilmedi

Döviz ve pankartlarla toplanan gruba ise polis ekiplerinden izin çıkmadı.

Ekipler, grubun dağılmaması halinde zor kullanacağını söyledi.

"Zorla süpüreceğiz sizi"

Bu sırada polis amiri olduğu belirtilen bir kişinin ise konsolosluk önünde toplanan Uygur Türklerini sınır dışı etmekle tehdit etmesi dikkat çekti.

Polis amirinin, ''Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz.'' sözleri görüntülere yansıdı.

Tepki çekti

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki çekti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülere sessiz kalmadı.

Çin Konsolosluğu önündeki Uygur Türkleri’ne sınır dışı edeceğiz tehdidi VİDEO



"Tahkikat başlatıldı"

Bakan Soylu konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sabah saatlerinde İstanbul’da Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür. Elbette ki her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızın titizliği bu yüzdendir.

Ancak güvenliği sağlarken kullanılan bazı ifadeler, kastı aşmıştır. Böylesi hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk Soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerde hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."