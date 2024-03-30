Süleyman Soylu'dan yerel seçim mesajı! 'Bir oy namustur' Seçim günü sandıklarda görev alacak Cumhur İttifakı destekçilerine seslenen Süleyman Soylu, oy sayımı sırasında yapılan psikolojik baskılara rağmen sandıklar teslim edilmeden ayrılmamalarını söyledi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yerel seçim süreci boyunca Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vermek için sahadaydı.

Son olarak seçim arifesinde de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, önemli mesaj verdi.

Yarına dikkat çeken Soylu, oy kullanırken ve sayım sırasında yaşanabilecek provokatif eylemlere vurgu yaptı.

"Amaç sandıklarda zaafiyet oluşturmak"

Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur ittifakı sandık ve okul görevlisi kardeşlerim. Bir oy namustur. Her türlü psikolojik operasyonun amacı sandıklarda zaafiyet oluşturmaktır.

"Sandıklar teslim edilene kadar mevziden ayrılmayın"

Bu tezgah, her bir oya sahip çıkmak, sandıklar teslim edilene kadar mevziden ayrılmamakla bozulur. Allah doğruların yardımcısıdır…"