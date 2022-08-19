Süleyman Soylu'dan yeşil pasaport müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaport hakkında açıklamalarda bulundu ve "Yeşil pasaportun süresi 10 yıla çıktı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Pasaportu kendimiz üretmiyoruz"

Avrupa'da birçok ülkede pasaportlar iki ila altı ay arasında veriliyor. Çip krizi sadece pasaportta yok, kimlikte de var ama biz kimlik stoğumuz en üst seviyede tuttuk, problem de yaşamadık. Fakat pasaportu kendimiz üretmiyoruz.

"Akıllı pasaporta geçtik"

Biz yeni nesil, akıllı pasaporta geçtik. AB de bizim buna geçmemizi istedi. Biz bunu Fransa'dan ilk önce bize dört beş milyon pasaport verdiler. Sonra da bir milyon, bir milyon alarak gittik.

Fakat çip krizi başlayınca bunlar bize pasaport vermemeye başladılar ve ya kısıntılı bir şekilde verdiler. Bizim stoğumuz şubat marta kadar gitti. Fakat mart ayından sonra biz size artık pasaport veremeyeceğiz dediler. Nüfus genel müdürümüz on defa Fransa'ya gitti.





"Yerli pasaportu 25 Ağustos'ta üretmeye başlayacağız"

Benim terörden daha çok eziyet çektiğim meselelerden bir tanesidir. Acil pasaport isteyen kişilere acil hat kurduk. Onlara hiç bekletmeden verdik. Başından itibaren böyle bir sistem kurduk.

Baktık ki yürütemiyoruz, ilgili şirkete bari yarı mamul gönderin, biz basalım dedik. Onu da yaptık. Ama başka bir şey daha yaptık. Şubat ayından itibaren biz kendi pasaportumuzu üretelim dedik.

Geçen sene toplam 1 milyon 800 bin umumi pasaport verdik. Şu ana kadar 1 milyon 600 bine geldi pasaport sayısı. Ciddi bir şekilde talep yüksekliği de söz konusu. Verdiğimiz pasaportların yüzde 58'i yurt dışına çıkmadı bugüne kadar.

Şu anda biz 30 gün geriden geliyoruz. Oraya kadar çektik. Ama yeşil pasaportta bir problem var. Orada 90 bin gerideyiz. Yerli pasaportu 25 Ağustos'ta üretmeye başlayacağız.

"Yeşil pasaportun süresi 10 yıla çıktı"

Yeşil pasaporta da buradan yeşil pasaport için müracaat edenlere söylüyorum. Orada biz bir iyileştirme yaptık, belki o iyileştirmeyi zamansız yaptık yani 5 yıldı, yeşil pasaportun süresi 10 yıla çıktı.

10 yıla çıkınca herkes yeşil pasaportun 10 yıllık süresini kullanmak istiyor. Şimdi elinde yeşil pasaportların 5 yıllık süresi olanlar varsa değiştirmesinler, yarından itibaren onlardaki süreyi de 10 yıla çıkaracak iyileştirmeyi yapacağız.

" Ehliyeti kimliğe yüklüyoruz"

Burada hem yerli pasaportu hem gelen pasaportu çip krizinin devam ettiğini düşünerek biraz iktisatlı kullanalım. Kritik bir krizimiz söz konusu değil ama yönetmemiz gereken bir alan var ve bunu beraber yönetmeliyiz.

Sadece pasaportu değiştirmiyoruz. 2023'e kimliği ve ehliyeti de değiştirerek giriyoruz. Ehliyeti kimliğe yüklüyoruz, kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz bir modülü de kurduk.



