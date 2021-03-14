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Süleyman Soylu'nun acı günü
Annesi Servet Soylu'yu kaybeden Süleyman Soylu'nun cenaze töreninde oldukça üzgün olduğu görüldü.
- AA & Ensonhaber
- 14.03.2021 - 14:24
- Güncelleme : 14.03.2021 - 14:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi Servet Soylu'yu kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Servet Soylu, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'den son yolculuğuna uğurlandı.
Yüksek katılımın olduğu cenaze töreninde Süleyman Soylu'nun hemen yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saf tuttu.
Annesinin cenaze namazını kılan Süleyman Soylu'nun oldukça üzgün olduğu objektiflere yansıdı.
Süleyman Soylu'nun acı günü VİDEO