Bir süredir kanser tedavisi gören Hüseyin Soylu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Soylu, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süredir kanser tedavisi gören amcası Hüseyin Soylu’yu kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Soylu için bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hüseyin Soylu'nun oğulları Abdurrahman, Recep Soylu ve kızları Seda, Hanife Soylu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taziyeleri kabul etti.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ında bulunduğu çok sayıda kişi katılım sağladı.

Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇELENK GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu pek çok kişi çelenk gönderdi.

EYÜPSULTAN MEZARLIĞIN’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Merhumun akrabası Hakkı Soylu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Hüseyin Soylu'nun naaşı yakınlarının omuzunda cenaze aracına taşındı.

Amcasının tabutuna omuz veren Bakan Soylu'nun da bindiği cenaze aracı ile Eyüpsultan Mezarlığı'na götürülen Hüseyin Soylu'nun cenazesi buradaki aile kabristanında toprağa verildi.