Süleyman Soylu'nun Anneler Günü paylaşımı

Bakan Soylu, "Ciğerparem, rahmetli annem ve Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm annelerimize rahmetle..." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bakan Soylu, paylaşımında Sezai Karakoç'un Anneler ve Çocuklar şiirinden "Anne ölünce çocuk, bahçenin en yalnız köşesinde, elinde bir siyah çubuk, ağzında küçük bir leke..." dizelerine yer verdi.

Anneler Günü paylaşımı

Soylu, mesajında, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Vefat eden annesi Servet Soylu'yu da rahmetle yâd eden Süleyman Soylu, şu ifadeyi kullandı:

"Ciğerparem, rahmetli annem..."

"Ciğerparem, rahmetli annem ve Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm annelerimize rahmetle..."