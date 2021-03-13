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    Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

    Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüs nedeniyle tedavi gören annesinin hayatını kaybettiği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.
    • AA
    • 13.03.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 11:25
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu koronavirüse yakalanmış ve bir süredir tedavi altına alınmıştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

    SAĞLIK BAKANI DUYURDU

    Bakan Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu nun annesi vefat etti #1

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