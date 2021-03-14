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    Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesi camiye getirildi

    75 yaşında vefat eden Servet Soylu'nun cenazesi, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 12:25
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    Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesi camiye getirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

    ANNESİNİN TABUTUNU İNDİRDİ

    Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.

    Süleyman Soylu'da törenin düzenleneceği camiye geldi. Soylu, annesinin tabutunu cenaze aracından indirirken görüntülendi.

    Burada kılınacak cenaze namazının ardından Servet Soylu, Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Süleyman Soylu nun annesinin cenazesi camiye getirildi #1

    Süleyman Soylu nun annesinin cenazesi camiye getirildi #2

    Süleyman Soylu nun annesinin cenazesi camiye getirildi #3

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