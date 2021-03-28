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    Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

    Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

    Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden İçişleri Bakanı Soylu'nun, dayısı hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 13:51
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    Yakın zamanda annesi Servet Soylu'yu toprağa veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi bir kez daha sarsıldı.

    ANNESİNDEN SONRA DAYISINI DA KAYBETTİ

    Bakan Soylu bu kez dayısı Selami Reis'i kaybetti.

    Samsun'da yaşayan Selami Reis'in ölüm haberinin AK Parti camiasında yayılmasının ardından sosyal medyada birçok partili Süleyman Soylu için taziye mesajı paylaşmaya başladı.

    Reis'in Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

    Süleyman Soylu nun dayısı vefat etti #1

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