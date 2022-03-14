Süleyman Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis Samsun'da defnedildi

Dayısını kısa süre önce kaybeden Süleyman Soylu, bu kez kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kuzeni Oğuz Reis'in tabutunu taşıdı. Reis, Samsun'da toprağa verildi.

Geçtiğimiz ay da 85 yaşındaki dayısı Ali İhsan Reis'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir acı haber daha aldı.

Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis, İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Üç çocuk babası Oğuz Reis'in (49) cenazesi, Darboğaz Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Bakan Soylu, burada başsağlığı dileklerini kabul etti.

CENAZE SAMSUN'DA DEFNEDİLDİ

Helallik alınmasının ardından Darboğaz Mahallesi'ndeki mezarlığın önüne getirilen Reis'in cenazesi, Samsun'da öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

SOYLU, KUZENİNİN TABUTUNU TAŞIDI

Bakan Soylu, cenazeyi bir süre taşıdı. Törene Oğuz Reis'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.