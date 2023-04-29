Süleyman Soylu'nun Rami Stadı açılışında attığı kafa golü

Türkiye kader seçimlerine günbegün yaklaşıyor...
Bakanlarda aday gösterildikleri bölgelerde seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaptırılan tesisin açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.
Şöhretler maçı oynandı
Açılış töreninin ardından Bakan Soylu'nun da forma giydiği şöhretler maçı oynandı.
Eski hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği müsabakada takımların teknik direktörlüklerini Yılmaz Vural ile Bülent Uygun üstlendi. Karşılaşmada Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, eski futbolcular Ümit Karan, Ali Tandoğan, Ibrahim Yattara, Pascal Nouma ve Bülent Akın da forma giydi.
Kafa golü beğeni topladı
Süleyman Soylu maç esnasında yapılan ortaya şık bir kafa vuruşu yaptı ve top ağları buldu.
Ramispor ile Eyüpspor takımlarının karşı karşıya geldiği gösteri maçını Bakan Süleyman Soylu'nun formasını giydiği Ramispor 4-2 kazandı.
Süleyman Soylu ve Deniz Köken birer gol atarken, diğer 2 gol Yattara'dan geldi.
Eyüpspor'un gollerini ise Adem Yıldırım ve Nouma kaydetti.
Yoğun ilgi gösterildi
Çok sayıda kişinin izlediği maç sonunda vatandaşlar Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi.
Maçın ardından gazeteci Sinan Akyüz'e konuşan Bakan Soylu attığı golü yorumladı.
"Güzel bir maç oldu"
Bakan Süleyman Soylu maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Sağ olsun nezaket gösterdi. Maç oynamak kolay bir iş değil. Kafa işinde mahirimde bazen güç ayaklara yetmiyor. Yorgun geldik, yorulmuşuz ama güzel bir maç oldu. Önemli olan bu sahanın açılmasıydı, bu sahada alın terimiz var emeğimiz var, çocukluğumuz var, gençliğimiz var. Belediyemize teşekkür ediyoruz.