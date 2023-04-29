Süleyman Soylu'nun Rami Stadı açılışında attığı kafa golü Rami Spor Sahası'nın açılış töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Soylu açılış maçında güzel bir kafa golü attı.

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Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaptırılan tesisin açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Şöhretler maçı oynandı

Açılış töreninin ardından Bakan Soylu'nun da forma giydiği şöhretler maçı oynandı.

Eski hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği müsabakada takımların teknik direktörlüklerini Yılmaz Vural ile Bülent Uygun üstlendi. Karşılaşmada Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, eski futbolcular Ümit Karan, Ali Tandoğan, Ibrahim Yattara, Pascal Nouma ve Bülent Akın da forma giydi.

Kafa golü beğeni topladı

Süleyman Soylu maç esnasında yapılan ortaya şık bir kafa vuruşu yaptı ve top ağları buldu.

Ramispor ile Eyüpspor takımlarının karşı karşıya geldiği gösteri maçını Bakan Süleyman Soylu'nun formasını giydiği Ramispor 4-2 kazandı.

Süleyman Soylu ve Deniz Köken birer gol atarken, diğer 2 gol Yattara'dan geldi.

Eyüpspor'un gollerini ise Adem Yıldırım ve Nouma kaydetti.

Yoğun ilgi gösterildi

Çok sayıda kişinin izlediği maç sonunda vatandaşlar Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi.

Maçın ardından gazeteci Sinan Akyüz'e konuşan Bakan Soylu attığı golü yorumladı.

"Güzel bir maç oldu"

Bakan Süleyman Soylu maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: