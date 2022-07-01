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    Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor

    Bartın'da 5 gündür sel ve taşkınlarının yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesini ziyaret etti.
    • 01.07.2022 - 19:30
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    Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor

    Sabah saatlerinde Bartın kent merkezinde taşkınlardan etkilenen Gölbucağı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve akabinde Şadırvan Camisi'nde Cuma namazını kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şadırvan ve Hükümet Caddeleri'ndeki vatandaşlarla selamlaşıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Taşkın yaşanan noktaları inceledi

    Yalı mevkiinde konuşlu olan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katılan Bakan Soylu, daha sonra ise Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki taşkın yaşanan noktalarda incelemelerde bulundu.

    İHA'ya göre Bakan Soylu, Kumluca beldesinden Karabük’ün Yenice ilçesine hareket etti.

    Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor #1

    Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor #2

    Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor #3

    Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor #4

    Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor #5

    Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor #6


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