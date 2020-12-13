Süleyman Soylu'nun sözleri HDP'li vekilleri rahatsız etti

İçişleri Bakanı Soylu'nun HDP sıralarına yönelik yaptığı sert konuşmanın etkisi HDP'lilerin üzerinde derin bir etki bıraktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye sert sözlerle yüklendi.

"HAYSİYETSİZLER..."

Oldukça sinirli olduğu görülen Bakan Süleyman Soylu, "Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler...." ifadelerini kullandı.

"OHHH"

Terörle ilişkisi olduğu için kayyum atanan belediyeler nedeniyle gelen eleştirilere de cevap veren Süleyman Soylu, "Ohhh, paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh!" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu'nun konuşması yeniden gündeme geldi.

Süleyman Soylu'dan HDP'ye: Sizin haysiyetiniz yok VİDEO

"O SÖZLERİ İADE EDİYORUZ"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ben altı yıldır buradayım, Meclis'teki seviyesizliğin dibini gördük, düzeysizliğin dibini gördük. Bu Meclis'in vakarına, halkın izlemesine takılmadan “haysiyetsiz” lafını kullandı, Grup Başkan Vekilimiz iade etmişti, belki duymadınız, bir daha iade edeyim. 20 milyon kere “haysiyetsiz” lafını iade ediyoruz, ona da, onu savunanlara da ve onu alkışlayanlara da, bunu bir kere daha söyleyelim.Aslında bu seviye bizim seviyemiz değil, bizim seviyemiz asla bu değil ve olmayacak; sadece iade etmek için söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SANKİ KÜRSÜDE YEŞİL VARDI"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, ise "En büyük inkâr ve nefret suçunu dün burada bütçe görüşmelerini sabote eden Süleyman Soylu işledi. Süleyman Soylu değil de sanki kürsüde Yeşil vardı, sanki kürsüde Esat Oktay Yıldıran vardı. Esat Oktay Yıldıran gibi bizi, grubumuzu, Kürt halkını, muhalefeti tehdit edene şunu söylüyoruz: Sen Esad Oktay Yıldıran’san biz de Kemal Pir’iz, bunu bilesin ve bunu bir yere yazasın." dedi.