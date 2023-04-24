Süleyman Soylu'nun Togg makam aracını ustalar inceledi Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki ustalar, inceledikleri yerli otomobil Togg hakkında yorumlarda bulundu.

AA

Türkiye'nin yerli otomobil hasretini bitiren Togg, hayran bırakıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sanayi sitesindeki esnaf ziyareti sırasında Togg otomobili, ustalarca lifte konuldu.

Burada aracı inceleyen ustalar, otomobilde egzoz göremeyince şaşırdıklarını dile getirdi.

"Test etmek istediler"

Ziyarette konuşan Bakan Soylu, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin Türkiye'nin en büyük oto sanayi sitesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Buradaki ustalar da Türkiye'nin en iyi ustalarıdır. Bunun bilinci içerisindeyiz. Onlar dediler ki, 'Her yerin testinden geçti, bir de bizim testimizden geçsin.' Sağına, soluna bakıyorlar ama egzoz yok tabii.

Yerli aracı inceleyen ustalardan Yılmaz Özalp, Bakan Soylu ile birlikte liftle kaldırılan otomobilin altına girdi.

"10 üzerinden 10 veriyorum"

Togg'u ilk kez yakından görmenin heyecanını yaşadığını belirten Özalp, şunları anlattı:

Aracımızın altı komple akü. Çok güzel izolasyon yapılmış gerçekten. Yapan mühendislerimizden Allah razı olsun. Gerçekten güzel. Gururumuz. Özellikle salıncak kısmına baktım, ön takım çok iyi, sağlam görünüyor. 'Montaj malı' falan diyorlardı. Öyle değil, başka bir arabanın parçası değil yani. Ön takım, fren diskleri falan harika. Soğutucu fren sistemi var. Ses izolasyonu da çok güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum.

"İncelediğim kadarıyla her şeyi yerli"

Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde egzozcu olduğunu belirten Mehmet Akpınar ise şu ifadeleri kullandı: