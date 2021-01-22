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    Süleyman Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten tutuklandı

    Bakan Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı.
    • DHA
    • 22.01.2021 - 21:50
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 22:21
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    Süleyman Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten tutuklandı

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle E.E. hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

    Soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları detaylı olarak incelendi. İncelemede şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Şüpheli E.E. bunun üzerine gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Süleyman Soylu ya hakaret soruşturması şüphelisi Cumhurbaşkanı na Hakaret ten tutuklandı #1

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