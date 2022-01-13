HDP'li Semra Güzel'in terör kampından inip milletvekili olabilmesi tartışılırken İçişleri Bakanı Soylu, bu duruma adli sicil kaydı üzerinden cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece A Haber'de "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel'in fotoğraflarının bulunmasına ilişkin de açıklama yaptı.

Altınok'un "Bu insan milletvekili olmak için resmi başvurularını yaptığında devlet nasıl bir araştırma gerçekleştiriyor. Devlet, 'Bu insan milletvekili olamaz.' diyemiyor mu?" sorusu üzerine Soylu, şunları kaydetti;

Süleyman Soylu'ya HDP'li Semra Güzel nasıl vekil olabiliyor sorusu VİDEO

"DEVLETİN BÖYLE BİR HAKKI YOK"

"Diyemiyor. Devletin böyle bir hakkı yok. Adli sicil kaydı var. Bu kişinin adli sicil kaydında bir problem söz konusu değil. Diyelim ki bu kişi doktorken, eczacıyken veya bir görev gerçekleştirirken bir hırsızlık yaptı. Bir cinsel tacizde bulundu. Kovuşturma ve soruşturma devam ederken bunun adli sicil kaydına işlenmez.

"ADLİ SİCİL KAYDI NEDİR"

Adli sicil kaydı nedir biliyor musunuz? Bütün her şey bitecek. En üst merci olan, bazı alt derece mahkemeler de bunun kararını verebiliyor. Geneli üst yargıdır. Sonra adli sicile girer. Bununla ilgili bir ceza yatmışsa, bunun karşılığını da ödemişse buradan çıkarılır. Buradan hiç kimse göremez."



