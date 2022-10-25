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    Süleyman Soylu'ya Türk bayrağı hediyesi

    İzmir'deki Türkiye'nin ilk ve tek Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya müzede bulunan bir Türk bayrağı hediye edildi.
    • 25.10.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 20:10
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    Süleyman Soylu'ya Türk bayrağı hediyesi

    İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) akademik yılı açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sonraki durağı, Buca ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi oldu.

    Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsünde bulunan müzeyi ziyaret eden Bakan Soylu, müzedeki doküman ve bayrakları inceledi.

    Müzede bulunan bir Türk bayrağı hediye edildi

    Bakan Soylu'ya müzede bulunan bir Türk bayrağı, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından hediye edildi.

    İHA'nın aktardığına göre ziyarette İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bulundu. Bakan Soylu, ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

    Süleyman Soylu'ya Türk bayrağı hediyesi VİDEO

    Süleyman Soylu ya Türk bayrağı hediyesi #1

    Süleyman Soylu ya Türk bayrağı hediyesi #2

    Süleyman Soylu ya Türk bayrağı hediyesi #3

    Süleyman Soylu ya Türk bayrağı hediyesi #4


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