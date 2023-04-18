Süleyman Soylu'ya Zeytinburnu'nda yoğun ilgi Zeytinburnu halk pazarında seçim turuna çıkan İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, büyük bir ilgiyle karşılandı. Alışverişe çıkan bir kadının “Terörü bitiren bakanım, bir fotoğraf çektirelim mi?” sözleri ise Bakan Soylu’ya tebessüm ettirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde kendisi için çok özel şehirlerden İstanbul için güvendiği isimleri aday gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da onlardan biri…

İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı olan Soylu, megakentte başladığı seçim turunda, Erdoğan’ı haklı çıkardı.

Gören sarıldı, fotoğraf çektirdi

Bakan Soylu’ya her denk gelen ya sarıldı ya da buluşmayı ölümsüzleştirmek onunla için fotoğraf çektirdi.

Bugün Zeytinburnu’ndaki halk pazarına gidenler, Soylu’yu karşılarında görünce adeta ne yapacağını bilemedi.

Alışverişe çıkan bir kadının Soylu’ya yönelik sözleri ise gururlandırdı.

"Terörü bitiren bakanım, düşmanları çatlatıyorsunuz"

“Terörü bitiren bakanım, bir fotoğraf çektirelim mi?” diyerek Bakan Soylu’ya yanaşan kadın, birkaç saniye sonra da “Böyle laf sokmalarınız yok mu? Mest ediyor, düşmanları çatlatıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Yoğun ilgi gören Bakan Soylu, kadının sözlerine tebessüm ederek karşılık verdi.

Halk pazarı esnafını gezerek, nabız yoklayan Bakan Soylu, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.