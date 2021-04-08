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    Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik’e iniş yaptı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik Edebali Stadı’na zorunlu iniş yaptı.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 20:27
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    Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik’e iniş yaptı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın cenazesine katılmak üzere helikopterle Bursa’nın İnegöl ilçesine hareket etti.

    YOĞUN SİS, UÇUŞA ENGEL OLDU

    Helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik’e zorunlu iniş yaparken Bakan Soylu, stat önünde kendisini bekleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürünün makam aracına binerek karayoluyla İnegöl’e geçti.

    Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik’e iniş yaptı VİDEO

    Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik’e iniş yaptı #1

    Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik’e iniş yaptı #2

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