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    Süleymaniye Camisi’nin önündeki inşaat kalıpları söküldü

    Süleymaniye Camisi’nin önündeki, tepkilere neden olan ve caminin silüetini bozan kalıplar söküldü.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:21
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    Süleymaniye Camisi’nin önündeki inşaat kalıpları söküldü

    Mimar Sinan'ın ve İstanbul'un en önemli eserlerinden biri olan Süleymaniye Camisi’nin hemen önünde yükselen inşaat tepkilere neden olmuştu.

    KALIPLAR SÖKÜLDÜ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camisi’nin görünümünü etkileyen İlim Yayma Vakfı’nın yapısı için acil durdurma istemişti.

    Gelişmelerin ardından caminin siluetini bozan kalıplar söküldü.

    Süleymaniye Camisi’nin önündeki inşaat kalıpları söküldü #1

    VAKIF FERAGAT ETMİŞTİ

    İnşaatın fotoğrafının sosyal medyada gündeme gelmesiyle başlayan artışmanın üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak inşaattan feragat ettiğini duyurmuştu.

    Yapılan açıklamada, “Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

    Süleymaniye Camisi’nin önündeki inşaat kalıpları söküldü #2


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