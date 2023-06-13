Süleymanpaşa Belediye Başkanı'ndan Melek Mosso açıklaması: Yanlış anlaşıldım AK Partili seçmene hakaret eden Melek Mosso'nun konserini iptal etmemek şöyle dursun, sahnede beraber şarkı söyleyip bir de sarılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sahnede duygu yoğunluğu yaşandığını söyledi.

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Sanat camiası seçim sürecinden boynu bükük ayrıldı.

Bu süreçte ise halkı aşağılayan, üstten bakan birçok örnek yaşandı.

AK Partili seçmene hakaretler yağdıran kesimin sanatçılarından biri olan Melek Mosso'nun, bu süreçten sonra Tekirdağ'da AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'nin organizasyonunda sahne alacağı duyuruldu.

Süleymanpaşa Belediyesi konseri iptal etmedi

Büyük tepkilere rağmen iptal edilmeyen konserde Mosso sahneye çıktı.

İptal edilmesi beklenen konserin yapılmasından çok, sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso ile samimi anları tepki çekti.

Mosso ile Memleketim şarkısını söyleyen Başkan, şarkıcı ile sarıldı.

Başkan'dan yazılı açıklama

Kamuoyunda büyük tepki çeken bu gelişmenin ardından Yüksel, yazılı bir açıklama yaptı.

Mosso'nun özür dilediğini belirten Başkan, sahnede duygu yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Cüneyt Yüksel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçının yaptığı paylaşım ve açıklamaları asla tasvip etmedim"

"Kamuoyunda yer alan yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir açıklama yapma zaruriyetim doğmuştur.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, hiçbir zaman inandığım mukaddes değerlerime ve davama söz söyletmedim; söyletmeyeceğim.

Festivalimizde sahne alan Melek Mosso ile ilgili olarak, şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, sanatçının yaptığı paylaşım ve açıklamaları asla tasvip etmedim. Etmem de!

"Konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim"

Mosso'nun yayınladığı ilk özür açıklamasından sonra kendisiyle görüştüm. Yapılanı yanlış bulduğumu, kendisinden çok daha içten ve samimi özür bekleyen büyük bir kitle olduğunu, konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim.

Kendisi de, yaptığının hata olduğunu, bu nedenle çok üzgün olduğunu, halkın karşısına çıkıp, sahneden net bir şekilde özür dilemek istediğini; yapılacak konseri 'milletimizle kucaklaşma ve özür fırsatı' olarak gördüğünü söyledi.

"Sahnede olanlar duygu yoğunluğunun yansımasıdır"

Bu görüşmeden sonra; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda önemle üzerinde durduğu 'milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği' vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık.

Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüz binlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir.

Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin."

Tepki çeken 'seçim kombini'

Melek Mosso, seçimden önce bir sokak röportajına katılan kadının, AK Partili seçmene küfür ettiği görüntüleri paylaşmıştı.

Mosso, seçim günü de o kadının kıyafetlerini giyerek "Seçim kombimim hazır" notuyla paylaşım yapmıştı.