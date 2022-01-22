Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
496.000
-6.75%
BTXN Coin
31.05
-4.10%
2ºC
İstanbul
Yoğun kar 2 C

    Süleynman Soylu kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kar tedbirlerini incelemek üzere AFAD'ı ziyaret etti.
    • AA
    • 22.01.2022 - 07:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleynman Soylu kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

    Türkiye yoğun kar yağışı altında.

    Bu kapsamda birçok kurum tedbir almaya devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gitti.

    ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

    Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara hızlı ve etkin müdahale için gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi, AFAD yöneticilerinden bilgi aldı.

    Süleynman Soylu kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi #1

    Süleynman Soylu kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi #2

    Süleynman Soylu kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi #3


    Görüş Bildir