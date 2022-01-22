Süleynman Soylu kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

Türkiye yoğun kar yağışı altında.

Bu kapsamda birçok kurum tedbir almaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gitti.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara hızlı ve etkin müdahale için gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi, AFAD yöneticilerinden bilgi aldı.