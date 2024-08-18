Sultanahmet Camii'nde Romanyalı hırsızlar turistlerin cüzdanını çaldı Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden ABD'li ve Katar'lı iki kadının cüzdanları, Romanyalı 2 hırsız tarafından çalınırken o anlar kameraya yansıdı.

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DHA

Türkiye'nin en önemli islam eserlerinden biri olan Sultanahmet Camii’nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Amerikalı Jung-mu Tang Chuang ile Katarlı Rabia Mohammed Kerzabi isimli turistler, polise giderek cüzdanlarının çalındığını söyledi.

Bunun üzerine bölgede görev yapan Güven Timleri, olay yerine giderek ilgili inceleme yaptı. Camii içerisindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir şüphelinin perdeleme yaparken kadın şüphelinin, turistlerin cüzdanlarını çaldığını tespit etti.

Polis ekipleri, 2 kişinin Sultanahmet Camii'nden çıkış anlarından itibaren geçtikleri güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi. 2 şüpheli Divanyolu Caddesi'nde yürürken gözaltına aldı.

HIRSIZLAR ROMANYALI ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Romanyalı Simona Stoica (48) ile Daniel Stoica (54) olduğu belirlendi. Üst aramasında 3 telefon, 17 bin 995 Türk lirası, 314 dolarla, 320 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer yandan hırsızlık anları caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Simona Stoica isimli kadının gözüne kestirdiği iki turist kadını uzun süre takip ettiği görülüyor. Şüpheliler turistlerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak çantalarından cüzdanlarını alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)