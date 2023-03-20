Sultanahmet Camii'ne 'Hoş geldin 11 ayın sultanı' mahyası asıldı Ramazan ayının atmosferini hissettiren Osmanlı mirası mahyalar, tarihi camilere asılmaya başlandı.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı...

Yurt genelinde telaşlar ve hazırlıklar da başladı. Bir hazırlık da tarihi camilerde yapıldı.

Osmanlı mirası ve 11 ayın simgesi mahyalar, camilerdeki yerlerini aldı.

Geçtiğimiz cuma günü Eyüpsultan Camii'ne “Namaz Kalbin Huzurudur” yazılı mahya, Osmanlı'nın son mahyacısına çıraklık yapan, günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve 6 kişilik ekibi tarafından yerleştirilmişti.

Eşsiz görüntü ortaya çıktı

Bugün de Kahraman usta ve ekibi, Ayasofya Camii’nde bulunan atölyede hazırlanan "Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazılı mahyayı Sultanahmet Camii'ne astı.

Mahyanın Ayasofya Camii’nin manzarasıyla birleşmesiyle, ortaya eşsiz manzara çıktı.

Tarihi camiye asılan mahya, drone ile havadan görüntülendi.