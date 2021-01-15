Sultanahmet saldırısının patlayıcısını temin eden DEAŞ'lı tutuklandı

Sultanahmet'te 10 Alman turistin ve Suruç'ta 33 kişinin hayatına sebep olan canlı bomba saldırılarında patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa Suruç'ta açıklama yaptığı sırada bir patlama gerçekleşmişti.

O dönemde terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye'nin Ayn El Arap kentine yardım götürmek için giden üyelerin basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Suruç'taki saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti.

2016 yılındaysa 10 Alman turistin hayatını kaybettiği Sultanahmet saldırısı gerçekleşti.

ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Hain saldırıların patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü üyesi Azzo Halaf Süleyman El Aggal, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalanmıştı.

DEAŞ'LI TERÖRİST, TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ üyesi Azzo Halaf Süleyman El Aggal, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Bera kod adlı Mahir El Aggal ile birlikte harekat ettiği, Türkiye’deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğu tespit edildi.

(2015 SURUÇ SALDIRISI)

İTİRAFTA BULUNDU

12 Ocakta MİT ve emniyet birimlerince yapılan operasyon ile yakalanan DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman EL Aggal, Abu Bera kod isimli Mahir El Aggal'ın talimatları ile hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini ve bu patlayıcıların Sutanahmet ve Suruç saldırılarında kullanıldığını itiraf etti.

TERÖRİSTİN SUÇ LİSTESİ

Terörist Süleyman El Aggal’ın, Mahir El Aggal’ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016’da 10 Alman vatandaşının öldüğü ve 14’ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015’te 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği biliniyor.

(2016 SULTANAHMET SALDIRISI)