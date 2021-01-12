Sultanahmet ve Suruç patlamalarında mühimmat temin eden terörist yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı teröristin, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandığı açıklandı.

2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı.

BAZI EYLEMLERDE PATLAYICILARIN GETİRİLMESİNİ SAĞLADI

Yakalanan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Bera (K) Mahir El Aggal ile birlikte harekat ettiği, Türkiye’deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğu tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

DEAŞ'lı terörist ifadesinde, ABU BERA (K) Mahir EL AGGAL'ın talimatları ile patlayıcı malzeme hazırladıklarını ve hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini, patlayıcıların Türkiye'ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra İstanbul Sultanahmet'te eylem gerçekleştirildiğini, eylemde kullanılan patlayıcıların geçirdikleri patlayıcılar olduğunu, 9 kardeşinin olduğunu ve 2 kardeşinin DEAŞ terör örgütü içerisinde DAVA bölümünde faaliyet gösterirken Rakka Şehrinde Bombardıman neticesinde öldüklerini, kendisinin 2014 yılında DEAŞ terör örgütüne girdiğini, silahlı ve ideolojik eğitim aldığını, eğitim sonunda toplu olarak hiçbir şekilde DEAŞ terör örgütünden ayrılmayacaklarına, duydukları emri sorgulamadan yerine getireceklerine ve Ebubekir El Bağdadi’nin tüm Müslümanların Emiri ve Halifesi olduğunun üzerine yemin ettiklerini, daha sonra kendisinin DEAŞ terör örgütünün patlatma işlerinde kullandıkları araçları tamir etme, aracın çevresinin demir ile kaplanması ve devamında aracın içerisine patlayıcı yükleme görevini yerine getirdiğini söyledi.