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    Sultanbeyli’de patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi

    İSKİ'ye aite su borusunun patlamasıyla caddede biriken tazyikli su, araç trafiğini de aksattı. Caddenin durumu havadan görüntülendi.
    • REUTERS
    • 20.09.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 14:14
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    Sultanbeyli’de patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi

    İstanbul'un Sultanbeyli Baraj Yolu Caddesi’nde, yer altında bulunan İSKİ’ye ait su borusunun arıza yapması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı.

    Taşkın yaşanan cadde göle dönerken araç trafiği de aksadı. Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı.

    Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bölgede su tahliyesi yapıldı.

    TRAFONUN ÇEVRESİ TOPRAKLA ÖRTÜLDÜ

    Suyun biriktiği alanda bir fabrikanın bahçesi de göle döndü. Bahçede bulunan trafoya su gelmemesi için iş makinesi kullanılarak trafonun çevresi toprakla örtüldü.

    Sultanbeyli’de patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi #1

    "ELEKTRİK TEHLİKESİ VARMIŞ"

    Olaya tanık olan vatandaşlardan Cihat Yaşar, “Ben geleli 5 dakika oldu, geçemedik geri döneceğiz. Elektrik tehlikesi de varmış. Gidecektim gidemiyorum şu an.” dedi.

    Sultanbeyli’de patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi #2

    O ANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Öte yandan su borusundan suyun fışkırmasıyla göle dönen cadde, drone ile havadan görüntülendi.

    Sultanbeyli’de patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi #3

    Sultanbeyli’de patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi #4

    Sultanbeyli’de patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi #5

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