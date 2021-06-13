Pitbull cinsi köpeğin belediye ekipleri tarafından alınmasına karşı çıkan bir kadın, çevreyi kayda alarak görüntüleri bütün sosyal medyada yayacağını söyledi.

Tehlike arz ettikleri ve büyük yaralanmaların yanında ölüme neden oldukları gerekçesiyle bakımı, üremesi ve hediye edilmesi kanunla yasaklanan pitbullar dehşet saçmaya devam ediyor.

5 Haziran günü Bursa'da yavru köpeğin bağırsaklarını dışarı çıkaracak şekilde saldıran ve dün Başakşehir'de 16 yaşındaki genç kıza 56 dikiş atılmasına neden olan pitbull cinsi köpeklerin bakımı yasak olmasına rağmen sahiplendirilmesi sürüyor.

Bursa'da küçük köpeğe pitbull saldırdı VİDEO ARŞİV

HAYVANSEVERLER KARŞI DURUYOR

Belediye ekiplerinin kanun gereği pitbull cinsi köpeklere müdahalesi ise hayvanseverler ve dernekçiler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Başakşehir’de 16 yaşındaki kıza pitbull saldırısı kamerada VİDEO ARŞİV



BELEDİYE PİTBULLU ALMAK İSTEYİNCE KARGAŞA ÇIKTI

Bugün İstanbul Sultanbeyli'de sahiplenilmesi ve bakımı yasak olan pitbull cinsi köpek nedeniyle kargaşa yaşandı.

Sahiplendirilerek bakımı yapılan pitbullun belediye ekipleri tarafından alınmak istenmesine, hayvansever bir kadın tepki gösterdi.

Sultanbeyli'de pitbullu belediye görevlilerine vermemek için direnen kadın VİDEO



"POLİS GELSİN, HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ Kİ"

Çıkan kargaşayı kayda alan dernekçi kadının çektiği görüntülerde, genç bir çocuğun köpeğe sarılarak, "Polis gelsin, hiçbir şey yapamaz ki" dediği görüldü.

"ZAVALLI HAYVANI BELEDİYE ZORLA ALMAK İSTİYOR"

Bu sırada sesini yükselterek her yeri çekeceğini söyleyen kadın, "Bu zavallı hayvanı şu anda belediye zorla almak istiyor. Ama hiçbir suçu yok bu hayvanın ve zavallı hayvanı nedense kulaklarından çekerek almaya çalıştılar. Bütün sosyal medyaya yazacağım. Plakanızı da alıyorum, hepsini alıyorum şu an." şeklinde tepki gösterdi.

CAN DOSTLARIMIZ KABINI İMAYLA GÖSTERDİ

Videonun sonunda yer alan can dostlarımız köşesini de işaret eden kadın, "Burada da diyor ki can dostlarımız için su kabı diyor. Evet." dedi.