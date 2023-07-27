Sultanbeyli'de serinlemek için kamyonet kasasına havuz kurdular Sıcak havadan bunalan bir iş yeri sahibi, serinlemek için kamyonetin kasasına portatif havuz kurdu. İş yeri sahibi ve çalışanları hem çalıştı hem de sıcak havada serinledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul haftalardır kavruluyor. Aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sultanbeyli’de keresteci dükkanı sahibi Saim Kuş, son günlerde artan sıcak havadan bunaldı. Kamyonet kasasına havuz kurdular Saim Kuş, hem kendisinin hem de iş yerinde çalışan personelinin serinlemesi için kamyonet kasasına portatif havuz kurdu. Havuza giren işçiler, çocuklar gibi eğlenip havuzun keyfini çıkarttı. "İstanbul'da yanıyoruz" İş yeri sahibi Saim Kuş, “Malum bu sıcaklara fazla dayanamadığımız için iş yeri alanımıza bu havuzu yapmak zorunda kaldık. İstanbul’da yanıyoruz. Su buz gibi.” dedi.