Sultanbeyli'de sokak röportajı: Diplomalı kurye ile emekliler tartıştı

Özel İçerik
Ensonhaber, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde vatandaşlara mikrofon uzatarak seçimlerde tercihlerini hangi adaydan yana kullanacaklarını sorduk.
Sultanbeyli'de seçim anketi
Vatandaşların önemli bir bölümü, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirdi.
Röportaj esnasında mikrofonumuzu üniversite mezunu genç kuryeye uzattık.
Kurye gündem siyasetini eleştirirken, bir başka grup da konuşmaya dahil oldu.
İki grup arasında nabızlar giderek yükselirken tartışma çıktı.