Sultanbeyli'de sokak röportajı: Diplomalı kurye ile emekliler tartıştı Ensonhaber mikrofonuna konuşan genç kurye ile bir grup emekli vatandaş arasında tartışma çıktı.

Özel İçerik Ensonhaber, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde vatandaşlara mikrofon uzatarak seçimlerde tercihlerini hangi adaydan yana kullanacaklarını sorduk. Sultanbeyli'de seçim anketi Vatandaşların önemli bir bölümü, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirdi. Röportaj esnasında mikrofonumuzu üniversite mezunu genç kuryeye uzattık. Kurye gündem siyasetini eleştirirken, bir başka grup da konuşmaya dahil oldu. İki grup arasında nabızlar giderek yükselirken tartışma çıktı. ''Videoyu YouTube'dan izlemek için tıklayın''