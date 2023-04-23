Sultanbeyli'de sokak röportajı: Diplomalı kurye ile emekliler tartıştı
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Ensonhaber, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

İstanbul'un ilçesinde vatandaşlara mikrofon uzatarak seçimlerde tercihlerini hangi adaydan yana kullanacaklarını sorduk.

Sultanbeyli'de seçim anketi

Vatandaşların önemli bir bölümü, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirdi.

esnasında mikrofonumuzu üniversite mezunu genç kuryeye uzattık.

Kurye gündem siyasetini eleştirirken, bir başka grup da konuşmaya dahil oldu.

İki grup arasında nabızlar giderek yükselirken tartışma çıktı.

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Sultanbeyli'de sokak röportajı: Diplomalı kurye ile emekliler tartıştı
Sultanbeyli'de sokak röportajı: Diplomalı kurye ile emekliler tartıştı