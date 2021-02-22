75 yaşındaki Fatma Y., çöpe attığı çantasının içinden alınan para ve telefonunun geri getirilmesini istedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde alışverişe çıkan 75 yaşındaki Fatma Y., elindeki çöp poşetiyle birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını da çöp konteynerine atıp yoluna devam etti.

Bir süre sonra durumu fark eden yaşlı kadın, konteynerin olduğu yere geri döndü.

TELEFONUYLA PARASINI BULAMADI

Çantasını bulan kadın, içerisindeki para ve telefonun alındığını gördü. Çaresiz kadın, çöp konteynerinin başında parası ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.

Sultangazi'de alışverişe giden kadın çantasını yanlışlıkla çöpe attı VİDEO

"HER ŞEYİMİ ALIP GÖTÜRMÜŞLER"

Yaşananları anlatan Fatma Teyze, "Biraz ilerledikten sonra elimde çantamın olmadığını fark ettim geri döndüm. Konteyneri kontrol ettiğimde çantamı içi boşaltılmış bir şekilde buldum. İçerisinde market alışveriş yapmaya gideceğim için yanıma aldığım 100 TL param, cep telefonum ve evimin anahtarı vardı, hepsini alıp götürmüşler. Burada kağıt toplayan çocuklara sordum, bir kişinin çantadakileri alıp bölgeden uzaklaştığını söylediler." ifadelerini kullandı.