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    Sultangazi'de çatıdan düşer kar kütleleri kamerada

    İlçedeki bir binada biriken kar kütlesi sahibinin yeni temizlediği otomobilin üzerine düşerken, başka bir caddede de yürüyen kişi karlar altında kaldı.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 12:19
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    Sultangazi'de çatıdan düşer kar kütleleri kamerada

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu Mahallesi'nde otomobilinin üzerindeki karları temizleyen sürücü, büyük bir tehlike geçirdi.

    Bina çatısında biriken kar kütlesi park halindeki otomobilin üzerine düştü.

    SANİYELERLE KURTULDU

    Otomobil sahibi düşen kütlenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultangazi de çatıdan düşer kar kütleleri kamerada #1

    KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALDI

    50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde ise binadan düşen kar kütlesi kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi, arkadaşıyla bölgeden uzaklaşırken o anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Sultangazi'de yeni temizlediği aracı yine karın altında kaldı

    Sultangazi de çatıdan düşer kar kütleleri kamerada #2


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