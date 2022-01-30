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Sultangazi'de çatıdan düşer kar kütleleri kamerada

Sultangazi'de çatıdan düşer kar kütleleri kamerada

İlçedeki bir binada biriken kar kütlesi sahibinin yeni temizlediği otomobilin üzerine düşerken, başka bir caddede de yürüyen kişi karlar altında kaldı.