Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi

Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş ettiren şahıs, o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş açtıran şahıs, bir de bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"NASIL SIKTIM AMA"

Görüntülerde, küçük çocuğun "Ağabey korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "Nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi ViDEO















