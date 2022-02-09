Çöpten çıkardıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan bir grup dilenci, vatandaşa yakalandı. Vatandaş o anları kayda alırken, dilenci gülerek bölgeden uzaklaştı.

Sultangazi'de dilenen kişilerin oyunu pes dedirtti.

Bir grup dilenci, çöpten topladığı ekmekleri önüne açarak yiyormuş gibi yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Bu esnada durumu fark eden vatandaş ise o anları kayda alarak dilencilerin oyununu ortaya çıkardı.

Sultangazi'de dilencilerin foyası ortaya çıktı VİDEO

BİRİ GÜLDÜ BİRİ OYNADI

Vatandaş, çöpten ekmek yeme numarasıyla insanların duygularını sömüren iki kişiyi, polise şikayet edeceğini söyledi. Bunu üzerine iki dilenci, ayağı kalkarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Kadın kendisini görüntüleyen vatandaşa dönüp gülerken, diğeri bir süre oynadı.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı sivil zabıta ekipleri, iki dilencinin ertesi gün Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde aynı yöntemle iki ayrı noktada dilencilik yaptığı ihbarını aldı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İhbar üzerine caddeye gelen sivil zabıta ekipleri, iki dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. İki dilenciye "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uyguladı.

























