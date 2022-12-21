Sultangazi'de estetik olan kadın memelerini tamamen kaybetti

Büyük olan göğüslerini küçültmek için eşinin bulduğu doktorda ameliyat olan kadın memelerini tamamen kaybetti. Olay sonrasında boşandığı eşi ise hastaneye ortak oldu.

İran'da estetik olmak isteyen Neda isimli hasta, ameliyat sonrasında şoke oldu.

Neda Hanım, büyüklüğünden şikayet ettiği göğüslerini küçültmek için eşinin sosyal medya üzerinden bulduğu estetisyen doktora başvurdu.

İstanbul Sultangazi'deki kliniğe giderek ameliyat olan kadın, toplamda 60 bin TL ödedi.

Ameliyattan sonra memelerini tamamen kaybettiğini söyleyen kadın, bacaklarında da sorun yaşamaya başladı.

Ameliyat sonrasında 15 operasyon daha geçiren talihsiz kadın, bir türlü düzelemedi.

İranlı Neda Hanım'ın iddiasına göre o operasyonları da sahte bir doktor yaptı.

Boşandığı eşi, hastaneye ortak oldu

Bir diğer yandan olaylar sırasında Neda Hanım'la eşi de boşandı. İddiaya göre boşandığı kocası da hastaneye ortak oldu.

"Memelerim aynı erkek gibi"

Show Haber'de yer alan habere göre yaşadıklarını anlatırken zorlanan İranlı Neda, "Ne protezim var, ne bir şey. Memelerim aynı erkek gibi. Çok ağrım var. Bacaklarım çok fena oldu. Yaralarım var, maalesef kötü yaralar. Acil tedavi istiyorum." diye konuştu.

"Memelerin nerede"

Neda Hanım'ın kızı ise olayla ilgili, "Biraz küçültmek istedi. Instagram'dan annemin kocası bulmuş. Sürekli hata olamaz. Akciğeri kötü oldu. Safra kesesini tamamen çıkardılar. Herkes güzellik için oraya gidiyor zaten ondan sonra hayatı mahvoluyor. Ameliyat odasına da annem gitmedi. Normal odada orada dikiş yaptı. Tedavi yapıyoruz geçecek ama her gün düşüyordu zaten. Bizden habersiz, annem habersiz annem ameliyattan çıktı kendine geldi. Memelerim acıyor dedi. Bir yorganı açtı dedi ki 'memelerim nerede?" şeklinde konuştu.

"Göğüs protezinin zehirli bir protez olduğunu tespit ettik"

Neda Hanım'ın avukatı Begüm Merve Açıkgöz ise konuyla ilgili "Bu kişinin Suriye'de laborant olduğu ve hastanede de hizmetli personel olarak sigortasının olduğunu tespit ettik. Videolarda da Neda Hanım'a müdahalelerde bulunduğu açıkça görülüyor. Göğüs protezinin zehirli bir protez olduğunu tespit ettik. Müvekkilimin vücudunda, göğüslerinde her yerde dikiş izi, göğüs uçlarını tamamen kaybetti, bacakları simsiyah." ifadelerini kullandı.

Ameliyatın yapıldığı kliniğin hala hizmette olduğu bilinirken, İranlı kadın sahte doktorun yakalanmasını ve kliniğin kapatılmasını istiyor.