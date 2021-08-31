Sultangazi'de köpekten kaçan kedinin güldüren anları

Köpekten kaçmak isterken market önündeki bekçinin önce bacağına sonra kafasına tırmanan kedinin kurtulma yöntemi dikkat çekti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bekçi Yunus Kazdal (66), market önünde arkadaşlarıyla konuşurken ilginç bir olay yaşadı.

KÖPEKTEN KORKAN KEDİ KAFASINA ÇIKTI

Sahibi tarafından gezdirilen köpek ile karşı karşıya gelen sokak kedisi, korkarak Yunus Kazdal'ın üzerine atladı. Kazdal durumu fark edene kadar kedi adamın bacağından tırmanarak kafasına tırmandı.

Neye uğradığını şaşıran Kazdal, kediyi korkmaması için markette bulunan dondurma dolabının üzerine kadar kafasında taşıdı. Dolap üzerinde bekleyen kedi, köpek sokaktan gittikten sonra yola inerek gözden kayboldu.

"HERKESE TALİH KUŞU KONAR, BANA KEDİ KONDU"

Olayla ilgili konuşan Kazdal, "Arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Komşu da köpeğini gezmeye çıkarmış. Bir kedi yavrusu onu görünce korkup benim bacağıma tırmandı. Ben kediyi kafamın tepesinde gördüm, şok geçirdim. Bir iki dakika ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar gülmeye başladı. Ben de kediyi kafamda tuttum, dondurma dolabının üzerine bıraktım. Dedim herkese talih kuşu konar, bana kedi kondu." dedi.

"KÖPEK PARLAYINCA DİREKT ATLADI"

Marketin sahibi Coşkun Akyasan ise "Komşunun köpeği kediye parlayınca kedi de direkt Yunus Ağabey'in kafasına atladı. Yunus Ağabey ne yapacağını şaşırdı. Kediye hiç tepki vermedi. Bize olsa refleksle iterdik. Yunus Ağabey'in hayvan sevgisi olduğu için hiçbir tepki vermedi." dedi.