Sultangazi'de maymun çiçeği şüphesi

Ellerinde çıkan yaralar için eczaneye gelen 3 Afgan, durumun yetkililere bildirilmesiyle hastaneye götürüldü. Şahıslar test sonucunu bekliyor.

Birçok ülkede görülmeye başlayan 'maymun çiçeği' virüsü koronavirüsün ardından ikinci bir endişeye sebep oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Türkiye'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadığını duyurmuştu.

Bugün ise İstanbul Sultangazi'den bir haber geldi.

3 kişide döküntüler görüldü

Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'Maymun çiçeği' olabileceğinden şüphelenerek yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, şüpheliler ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul Sultangazi'de maymun çiçeği alarmı

Test sonuçları bekleniyor

DHA'nın haberine göre; maymun çiçeği şüphesi olan 3 kişiye test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'Su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

"Maymun çiçeğine çok benziyordu"

Konuyla ilgili konuşan eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradım. Doktor fotoğraf çekmemi söyledi. Fotoğraflarını çektim, doktora attım. O da yetkililere haber vermiş. Hastalık Maymun çiçeği olabilir diye şüphelendik. Maymun Çiçeği'ne çok benziyordu. Antibiyotik ilaç kullanmış iyi gelmemiş o yüzden virüs olabilir diye düşündüm. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim." dedi.