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    Sultangazi'de minibüsü diskoya çevirdiler

    Koronavirüs tedbirlerini umursamayan bir grup gencin yolcu minibüsündeki eğlencesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 14:01
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    Sultangazi'de minibüsü diskoya çevirdiler

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup genç, yolcu minibüsünde müzik eşliğinde eğlendi.

    Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan gruptakiler, seyir halindeki minibüsü adeta diskoya çevirdi.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

    O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden gençler sonrasında ise sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    Sultangazi'de minibüsü diskoya çevirdiler

    PARKTA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

    Kaydedilen bir başka görüntüde de İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan parkta toplanan bir grup, doğum günü kutlaması yaptı. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gruptakilerin rahat tavırları dikkat çekti.

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