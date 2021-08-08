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    Sultangazi’de, PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı

    Yasa dışı slogan atan Y.A. ve Z.A. ile PKK/KCK propagandası yapıp ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ni’ öven paylaşımlarda bulunan A.D.D., yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 09:56
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    Sultangazi’de, PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, yasa dışı slogan atan Y.A ve Z.A isimli şahıslar ile sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK propagandası yapıp birçok bölgede çıkan orman yangınlarını üstlenen ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ni’ öven paylaşımlar yapan A.D.D., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Şüpheliler geçen pazartesi düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak emniyete getirildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Sultangazi’de, PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı VİDEO

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Y.A ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sultangazi’de, PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı #1

    Sultangazi’de, PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı #2

    Sultangazi’de, PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı #3

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