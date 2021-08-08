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Sultangazi’de, PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı

Sultangazi’de, PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı

Yasa dışı slogan atan Y.A. ve Z.A. ile PKK/KCK propagandası yapıp ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ni’ öven paylaşımlarda bulunan A.D.D., yapılan operasyon ile gözaltına alındı.