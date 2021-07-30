Sultangazi Kent Ormanı'nda yangınlara karşı denetim yapan ekipler, vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı. Ormanda bulunanlar ise atlı birlikleri görünce fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Son günlerde artan orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul'un Sultangazi ilçesinde denetimler yapılmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultangazi Kent Ormanı'nda yangınlara karşı inceleme yaptı.

Drone destekli denetime; yunus, çevik, özel hareket, atlı birlikler, zabıta ve temizlik ekipleri katıldı.

EKİPLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Sultangazi Kent Ormanı'nda devriye gezen ekipler, ormana gelenlere ateş yakmamaları, şüpheli kişileri gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yönünde uyarılar yaptı.

Ekipler havadan, drone ve polis helikopteri ile ormanı kontrol etti. Ormandakiler, karşılarında atlı birlikleri görünce telefonları ile fotoğraf çekti.

"UZUN ZAMANDIR MANGAL YAKILMIYOR.."

Ormanda kahvaltı yapan Öznur Yeşilyurt, "Uyarıları çok dikkate alıyoruz. Ormanlar bizim her şeyimiz. Ekipler bizi bilinçlendirdiler.

Uzun zamandır burada yasak olduğu için mangal yakılmıyor, hiç görmedik zaten. İnsanlar burada dikkat ediyor." dedi.

Sultangazi'de polisler ormanlık alanlarda denetim yaptı VİDEO

"ÇAYIMIZI TERMOSTA GETİRİYORUZ"

Ormana gelen Gönül İşbilir, "Mangal yakılmıyor, çayımızı termosta getiriyoruz. Umarım bir an önce hali hazırdaki yangınlar söner.

Atlı birliklerin gelmesi daha iyi hem güvenli geziyoruz, hem ormana da zarar verilmiyor." diye konuştu.