Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret eden fırıncının 8 yıl hapsi istendi Seçimden sonra ekmek almaya gelen bir çocuğa Cumhurbaşkanı lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret ettiği belirlenen fırın işletmecisi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA

Milyonların oyunu alarak yeniden “Cumhurbaşkanı” seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yine büyük bir zaferi göğüslemiş oldu.

Seçim süreci ve sonrasında bu başarıyı hazmedemeyenler, bir bir ortalığa döküldü.

Onlardan biri de küçük bir çocuğu hedef alan İstanbul Sultangazi’deki fırın işletmecisiydi.

"İtlere ekmek vermiyoruz"

İşletmeci, ekmek almaya giden ve "Reis" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa, hakaretler savurdu.

“İtlere ekmek satmıyoruz” diyen işletmeci, çocuğu dükkandan çıkardı.

Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, aynı kişi tarafından bıçakla tehdit edildi.

Çirkin saldırı, sosyal medyayı ayağa kaldırınca Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, fırınla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Fırın mühürlendi, sahibi tutuklandı

Dursun, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." dedi.

Yapılan inceleme sonucunda, fırında ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibarıyla gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."

Soruşturma sonucunda Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, fırını mühürledi.

Fırının ayrıca çalışma ruhsatı da iptal edildi.

Kısa süre sonra gözaltına alınan işletmeci Kadir Y. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İddianame hazırlandı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianamesi hazırladı.

İddianamede, yerel bir haber sitesinin Instagram hesabından paylaşılan videoda 28 Mayıs 2023 gecesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fırın çalışanının dükkana gelen bazı kişilerle tartışma yaşadığı ve tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere yönelik söylemde bulunduğu anlatıldı.

Bu söylemin halkın bir kesimi aleyhine “kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” ve söz konusu söylemin sosyal medyada fazlasıyla gündem olması nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüphelinin "Nerede benim bıçağım?" dedikten sonra eline bıçak alarak mağdur ve müştekiye yönelik "silahla tehdit" suçunu işlediği de belirtildi.

Fırıncının ifadesi

Şüpheli Kadir Y.'nin savunmasına yer verilen iddianamede, olay günü dükkanında yüksek sesle bağırıldığını, çocuğun babası ile geldiğini, babasının neden bağırdığını sorması ve ardından da, 'Dışarı çık' diye bağırması üzerine kendisini tehdit ettiğini, korkup bıçağı eline aldığını, kimseye sallamadığını ve tehdit etmediğini söylediğine yer verildi.

İddianamede şüphelinin ayrıca Cumhurbaşkanına ya da bu şahıslara hakareti ya da tehdidi olmadığını söylediği de yer aldı.

Şüpheli Kadir Y., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle önümüzdeki günlerde Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.