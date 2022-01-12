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    Sultangazi'de rüzgar, bina kaplamasını söktü

    Dört katlı binanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgarın etkisiyle koparak caddeye düştü.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 09:42
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    Sultangazi'de rüzgar, bina kaplamasını söktü

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 1425 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu.

    Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu.

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

    Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın dış cephesinde hasar oluştu.

    Binadan kopan parçalar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

    Sultangazi de rüzgar, bina kaplamasını söktü #1

    Sultangazi de rüzgar, bina kaplamasını söktü #2

    Sultangazi de rüzgar, bina kaplamasını söktü #3


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