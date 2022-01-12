Sultangazi'de rüzgar, bina kaplamasını söktü

Dört katlı binanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgarın etkisiyle koparak caddeye düştü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 1425 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu.

Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın dış cephesinde hasar oluştu.

Binadan kopan parçalar cep telefonu görüntülerine yansıdı.